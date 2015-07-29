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时事要闻 | 2015年 7月 29日 星期三 11:44 BJT

阿拉斯加中南部地区发生6.3级地震

路透阿拉斯加朱诺7月28日 - 美国地质调查局(USGS)称，阿拉斯加中南部地区周二发生6.3级地震。

USGS称，地震发生在里道特火山(Mount Redoubt)以南大约40英里，阿拉斯加州最大城市Anchorage西南140英里，震源深度150英里。(完)

(编译 刘秀红；审校 李爽)

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