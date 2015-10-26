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时事要闻 | 2015年 10月 26日 星期一 18:46 BJT

阿富汗东北部发生7.5级地震--美国地质调查局（更新版2）

路透喀布尔10月26日 - 美国地质调查局称，阿富汗东北部周一发生大规模地震，首都喀布尔被波及，印度与巴基斯坦北部有震感；邻国巴基斯坦政府官员称，该国西北部至少12人罹难，其中包括白沙瓦市有一人死亡。

震源深度为196公里，震中位于阿富汗偏远地区兴都库什山脉的Feyzabad东南82公里。

美国地质调查最初称震级为7.7级，后来下调至7.6级，随后又下调至7.5级。

目前尚没有伤亡报告，但喀布尔的建筑物剧烈摇晃，巴基斯坦西北部和中部的旁遮普省有震感。

印度首都新德里的建筑物摇晃时间超过一分钟，办公室工作人员纷纷奔逃到街上。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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