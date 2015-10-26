阿富汗东北部发生7.5级地震--美国地质调查局（更新版2）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透喀布尔10月26日 - 美国地质调查局称，阿富汗东北部周一发生大规模地震，首都喀布尔被波及，印度与巴基斯坦北部有震感；邻国巴基斯坦政府官员称，该国西北部至少12人罹难，其中包括白沙瓦市有一人死亡。
震源深度为196公里，震中位于阿富汗偏远地区兴都库什山脉的Feyzabad东南82公里。
美国地质调查最初称震级为7.7级，后来下调至7.6级，随后又下调至7.5级。
目前尚没有伤亡报告，但喀布尔的建筑物剧烈摇晃，巴基斯坦西北部和中部的旁遮普省有震感。
印度首都新德里的建筑物摇晃时间超过一分钟，办公室工作人员纷纷奔逃到街上。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。