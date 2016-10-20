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时事要闻 | 2016年 10月 20日 星期四 11:13 BJT

日本东部千叶县发生5.3级地震 无海啸预警

路透东京10月20日 - 日本东部周四上午发生地震，初步震级测量为5.3级，暂无造成破坏情况的报告，也没有发布海啸预警。

日本地震监测机构称，地震发生在当地时间上午11:50(0250 GMT)，震中位于东京东部的千叶县。

日本是全球地震最多发的地区之一，全球6级或以上地震有大约20%发生在日本。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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