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时事要闻 | 2016年 4月 1日 星期五 11:14 BJT

日本西部发生6.1级地震 海平面变化料不致成灾--气象厅

路透东京4月1日 - 日本气象厅表示，日本西部周五发生地震，初步判定规模为6.1级，但未立即传出灾情。

该厅还称，虽然这可能会让沿海地区的海平面出现少许变化，但预计不会造成损害。(完)

(编译 许娜；审校 张明钧)

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