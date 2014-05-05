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时事要闻 | 2014年 5月 5日 星期一 08:28 BJT

日本发生6.2级地震 东京震感强烈

路透东京5月5日 -日本气象厅称，该国周一凌晨发生初步估计震级为6.2级的地震，东京震感强烈。地震未引发海啸预警，目前无重大损失报告。

此次地震震源深度为160公里，震源在东京以南近海。

地震造成至少一条列车线停运，但电视台报道显示东京街头汽车行驶正常。

日本放送协会（NHK）称，邻近的核电厂未报告异常。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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