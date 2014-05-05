日本发生6.2级地震 东京震感强烈

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透东京5月5日 -日本气象厅称，该国周一凌晨发生初步估计震级为6.2级的地震，东京震感强烈。地震未引发海啸预警，目前无重大损失报告。
此次地震震源深度为160公里，震源在东京以南近海。
地震造成至少一条列车线停运，但电视台报道显示东京街头汽车行驶正常。
日本放送协会（NHK）称，邻近的核电厂未报告异常。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”