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时事要闻 | 2016年 10月 21日 星期五 13:27 BJT

日本西部发生6.6级地震 未发布海啸预警

路透东京10月21日 - 日本放送协会(NHK)报导，日本西部发生6.6级地震，并称未发布海啸预警。

NHK称，震中位于鸟取县，地震发生时间是0507GMT，震源深度为10千米(6英里)。(完)

(编译 杜明霞；审校 王颖)

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