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时事要闻 | 2013年 3月 7日 星期四 12:19 BJT

台湾发生六级地震 震源深度10公里

路透悉尼3月7日 - 美国地质调查局(USGS)周四表示，台湾发生六级地震。

USGS表示，震源深度10公里，距离花莲北偏西方向39公里。(完)

(编译 沈以文; 审校 蔡美珍)

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