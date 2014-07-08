危地马拉与墨西哥交界处发生6.9级地震

路透危地马拉城7月7日 - 危地马拉和墨西哥之间的边境地区周一发生强震，造成包括一名新生男婴在内的至少5人死亡，数十幢建筑倒塌，并引发山体滑坡。

此次地震的震级为6.9级，多数损失集中在危地马拉边境地区的San Marcos地区。这里的电线掉下来，建筑损毁，引发的山体滑坡造成道路被堵。

危地马拉总统奥托·佩雷兹(Otto Perez)称，一名男婴在San Marcos一家医院被天花板砸中死亡。最近几年，San Marcos饱受地震困扰。2012年11月，该地区发生7.4级地震，造成48人死亡。

佩雷兹在新闻发布会上表示，San Marcos地区另有两人死亡。他还表示，一名女性在地震期间突发心脏病，但不清楚心脏病是否因地震引发。

“从我们目前掌握的情况看，此次地震造成中等损失，不算轻。”

佩雷兹说，地震造成33人受伤，其中很多人是头部受伤，41处房屋严重受损。另有39处房屋损毁较轻，San Sebastian Huehuetenango有36人被转移。

墨西哥南部恰帕斯州(Chiapas)的紧急服务部表示，两人死于建筑物倒塌。（完）

编译:靳怡雯 发稿：程芳

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