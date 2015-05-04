版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 11:08 BJT

突发事件：新西兰南岛发生5.6级地震--美国地质调查局

路透5月4日 - 美国地质调查局周一称，新西兰南岛旅游城市皇后镇和瓦纳卡镇附近发生5.6级地震。

据美国地质调查局，震中(震央)位于皇后镇以北59公里(36英哩)，震源深度10公里(六英哩)。社交媒体用户报告称有震感，但目前没有伤亡报告。

此次地震起初测为5.9级。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐