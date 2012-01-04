美国俄亥俄地震非自然发生--专家

路透克利夫兰1月3日电（记者 Kim Palmer）---美国俄亥俄州一名专家称，该州元旦前夕遭受的里氏4.0级地震并非自然发生，而是可能由石油和天然气勘探与生产相关的高压液体注入导致。

俄亥俄自然资源部周日暂停杨斯敦（Youngstown）五口深井的活动，同时会评估该地区本次罕见地震的数据。

这些井约9,000英尺深，用於处理来自石油和天然气井中的废水。该过程会涉及到水力压裂技术，这一技术是将包含化学物质的水与沙石注入岩石，以汲取油气。批评人士称，这种高压液体注入会导致地震活动。

哥伦比亚大学拉蒙特-多尔提地球科学研究所（Lamont-Doherty Earth Observatory）教授Won-Young Kim周二在采访中告诉路透，间接证据显示，本次地震与高压井下活动有关。

Kim说："我们知道，（周六地震的）深度仅有2英里，这与自然发生的地震不同。"

Kim表示，从11月设置于该地区的四个地震仪搜集的数据，证实了地震与井下水压有关。

"有间接证据可以使二者相关联——过去，该地区从未发生过地震，并且在时间与空间上，地震的发生与井下活动非常吻合。"

俄亥俄州长John Kasich是该州油气勘探支持者，他的发言人表示，最早可能於周三宣布是否继续停止这些深井活动的初步决定。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。