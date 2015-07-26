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时事要闻 | 2015年 7月 27日 星期一 07:30 BJT

南太平洋汤加附近发生6.3级地震--美国地质调查局

路透7月27日 - 美国地质调查局称，南太平洋岛国--汤加(东加)附近周一发生6.3级地震。

地震发生在GMT时间周日2242，震中位于Neiafu岛北部约89公里处，深度约为36公里。Neiafu岛位于汤加的主要岛屿群和萨摩亚之间。

目前暂无破坏程度报导和海啸预警。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)

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