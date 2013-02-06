所罗门群岛地震引发海啸或在震中造成破坏--太平洋海啸预警中心

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透悉尼2月6日 - 位于夏威夷的太平洋海啸预警中心称,周三所罗门群岛东部里氏8.0级地震引发的海啸可能在震中附近造成破坏,对更远处海岸线可能造成威胁.
该中心没有指出此次海啸规模,但认为其抵达南太平洋附近岛屿国家的时间在数分钟至几个小时之内.
"如果在估计抵达时间的两个小时后没有大浪,或至少两个小时没有出现破坏性海浪,那么当局可以认定威胁已经过去,"该中心称.(完)
(编译 石冠兰; 审校 李爽)
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路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。