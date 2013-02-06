所罗门群岛地震引发海啸或在震中造成破坏--太平洋海啸预警中心

路透悉尼2月6日 - 位于夏威夷的太平洋海啸预警中心称,周三所罗门群岛东部里氏8.0级地震引发的海啸可能在震中附近造成破坏,对更远处海岸线可能造成威胁.

该中心没有指出此次海啸规模,但认为其抵达南太平洋附近岛屿国家的时间在数分钟至几个小时之内.

"如果在估计抵达时间的两个小时后没有大浪,或至少两个小时没有出现破坏性海浪,那么当局可以认定威胁已经过去,"该中心称.(完)

(编译 石冠兰; 审校 李爽)

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