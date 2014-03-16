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货币新闻 | 2014年 3月 16日 星期日 09:09 BJT

突发新闻：秘鲁西北部发生6.5级地震--美国地质调查局

路透华盛顿3月15日 - 美国地质调查局(USGS)公布，秘鲁西北部周六发生6.5级地震。

USGS称，震中在秘鲁Piura西南偏南26英里，深度为7.2英里。

尚无人员伤亡或财产损失报告。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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