6.7级地震袭击菲律宾 一儿童死亡

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透马尼拉2月6日电---据美国地质勘探局和菲律宾当地监测站，菲律宾内格罗斯岛（Negros）周一遭遇里氏6.7级地震和两场余震袭击，造成一名儿童死亡，并引发海啸警报发布。
菲律宾火山和地震研究所称，该所已发布2级海啸警报，并警告沿海地区居民小心异常波浪。
当局并未下达撤离令。
该研究所还警告，结构不牢的建筑可能会受损。美国太平洋海啸预警中心称，基於所有可用数据，料不会发生全太平洋地区海啸。
据该研究所，震源深度约10公里，震中距东内格罗省（Negros Oriental）Tayasan地区海岸仅5公里。
美国地质勘探局称本次地震为里氏6.7级，震源深度19.8公里。两次余震发生在震後30分钟内，分别为4.8级和5.6级。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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