版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 12:04 BJT

突发事件：巴布亚新几内亚New Britain岛附近发生6.9级地震

路透悉尼11月7日 - 巴布亚新几内亚New Britain岛附近周五发生6.9级地震，但附近城镇的居民表示，目前尚无损失报告。

美国地质调查局称，这次海下地震发生在New Britain岛南岸和巴布亚新几内亚主岛北岸之间的一个狭窄海峡。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称，没有海啸威胁。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐