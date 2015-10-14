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时事要闻 | 2015年 10月 14日 星期三 14:36 BJT

俄罗斯千岛群岛附近发生6.3级地震--USGS

路透新加坡10月14日 - 美国地质调查局(USGS)称，俄罗斯千岛群岛以南226公里(140英里)处周三发生6.3级地震。

震源位于北库里尔斯克镇附近，深度为34公里。目前暂无地震造成损失和伤亡报告。(完)

(编译 汪红英；审校 张若琪)

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