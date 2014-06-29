版本:
中国
时事要闻 | 2014年 6月 29日 星期日 17:25 BJT

南美洲附近维索科伊岛周边发生7.1级地震

路透新加坡6月29日 - 美国地质调查局(USGS)称，南美洲附近南桑威奇群岛中的维索科伊岛西北偏北约100英里处发生7.1级地震。

震源深度为9.1英里。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称，从历史数据看，没有发生大面积破坏性海啸的威胁。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐