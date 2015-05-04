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时事要闻 | 2015年 5月 4日 星期一 11:10 BJT

新西兰南岛发生5.6级地震--USGS

路透5月4日 - 美国地质调查局周一称，新西兰南岛旅游城市皇后镇和瓦纳卡镇附近发生5.6级地震。

据美国地质调查局，震中位于皇后镇以北59公里，震源深度10公里。社交媒体用户报告称有震感，但目前没有伤亡报告。

此次地震起初测为5.9级。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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