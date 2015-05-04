新西兰南岛发生5.6级地震--USGS

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透5月4日 - 美国地质调查局周一称，新西兰南岛旅游城市皇后镇和瓦纳卡镇附近发生5.6级地震。
据美国地质调查局，震中位于皇后镇以北59公里，震源深度10公里。社交媒体用户报告称有震感，但目前没有伤亡报告。
此次地震起初测为5.9级。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。