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气候环境 | 2012年 4月 18日 星期三 11:33 BJT

美中部地震频发 疑与油气开采有关

路透华盛顿4月17日电---据美国政府地质学家报告，美国中部地区地震次数急剧增多。在这些地区有油气钻探企业将开采资源过程中产生的废水大量排入地下，这可能导致地质断层下降。

美国地质调查局科学家研究报告概要中指出，去年，美国中部大陆地区3级以上地震的次数是上世纪平均次数的六倍。

概要中未明确将地震活动与水力压裂法关联，水力压裂法是指向地下岩层泵入高压液体，致使岩层产生裂缝达到油气增产。

但报告认为，油气开采过程中产生的废水可能导致地质断层下降，引发地震。

去年科罗拉多和俄克拉荷马地震频发，美国环境保护局要求进行地质研究，研究地震频发是否与该地区能源开采有关。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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