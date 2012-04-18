美中部地震频发 疑与油气开采有关

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透华盛顿4月17日电---据美国政府地质学家报告，美国中部地区地震次数急剧增多。在这些地区有油气钻探企业将开采资源过程中产生的废水大量排入地下，这可能导致地质断层下降。
美国地质调查局科学家研究报告概要中指出，去年，美国中部大陆地区3级以上地震的次数是上世纪平均次数的六倍。
概要中未明确将地震活动与水力压裂法关联，水力压裂法是指向地下岩层泵入高压液体，致使岩层产生裂缝达到油气增产。
但报告认为，油气开采过程中产生的废水可能导致地质断层下降，引发地震。
去年科罗拉多和俄克拉荷马地震频发，美国环境保护局要求进行地质研究，研究地震频发是否与该地区能源开采有关。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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