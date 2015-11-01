中日韩领导人举行逾三年来首次峰会 暂搁历史争议承诺经济合作

2015年11月1日，中国国务院总理李克强在首尔召开的工商峰会上发表讲话，韩国总统朴槿惠和日本首相安倍晋三亦出席峰会。 REUTERS/Jung Yeon-je

路透首尔11月1日 - 韩国、日本与中国领导人周日进行逾三年来首度联合会议，承诺就更广泛的经济一体化进行合作，与此同时，三国领导人也努力缓解因日本二战历史疑虑而衍生的紧张关系。

韩国总统朴槿惠、日本首相安倍晋三与中国总理李克强也表示，将恢复2012年起暂停的年度会议，当时系因对历史与领土争议意见不一而暂告停止。

朴槿惠表示，已与中国及日本领导人达成一致，将努力达成16国自由贸易区协定区域全面经济伙伴关系(RCEP)。

“我们同意就达成RCEP进行合作，”峰会结束后，朴槿惠在同中日领导人共同出席的联合记者会上表示。

“我们同意为东北亚的共荣扩大经济与社会合作，同时加强三国间的合作，建立新的成长动能。”

中国一直是RCEP的重要拥护者，该协议将缔造惠及34亿人口的全球最大自由贸易区。

来自16国的谈判代表上个月聚首韩国釜山，就市场开放和降低商品与服务关税展开讨论。这些国家中还包括印度和东南亚国家联盟(ASEAN)10国。

RCEP的构想于四年前首次提出，不过谈判一直进展迟缓，即便美国支持、日本参与的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)在10月初达成。

**历史问题**

中韩同日本之间的关系一直受到困扰，因中韩认为日本领导人未能正视日军在战争期间的暴行，特别是在“慰安妇”问题上对韩国犯下的罪行。

对安倍而言，三国领导人的会面是其外交方面的一项突破。他在长期以来一直寻求单独会见朴槿惠，并恢复举行三方峰会。安倍与朴槿惠将于周一见面，这是两人在各自上任以来的首次。

李克强称，对于曾遭受日军侵略的中韩两国而言，日本还没有尽全力安抚两国对日本当局如何看待历史问题的疑虑，从而实现真正的地区合作。

**朝鲜核武问题**

周日的会议突显出，朴槿惠面对中韩关系急速发展，以及美国施压修补与日本的关系之间所采取的平衡做法。

这也让朴槿惠有机会参与应对区域利益的问题，包括处理朝鲜的武器计划。

领导人们在联合声明中重申“坚决反对朝鲜半岛发展核武”，指的是朝鲜纵使面临国际制裁和谴责依然追求核武发展。

不过领导人们并没有提及南海的紧张情势。(完)