外界或放宽对缅制裁 打开外商投资大门

2012年4月2日，缅甸民主运动领导人昂山素季在仰光向支持者和记者致辞。 REUTERS/Damir Sagolj

路透曼谷4月6日电---在诺贝尔和平奖得主昂山素季赢得议会补选後,美国准备放松对缅甸的一些制裁,而法国也将敦促欧盟放宽禁令,从而为外国投资缅甸打开大门.

缅甸近期的改革已经引发投资缅甸的浓厚兴趣,日本第二大银行--瑞穗实业银行表示,周五在缅甸开设了办公室,预期会有越来越多的企业进入这个资源富饶且劳动力充足的国家.

据称美国通用电气的一位高层定於周五抵达缅甸,另外日本便利连锁店Lawson表示,计划在该国开设分店.

昂山素姬领导的全国民主联盟(National League for Democracy)在议会补选的45个席位中,赢得43席,重创当前军队支持的执政党.

数十年来,缅甸一直在军政府的掌握之中.而在议会补选的前一年,缅甸经历了令人惊讶的变革:政府释放了数百名政治犯、与少数民族反抗力量进行对话、放宽审查、允许建立工会.

中国此前呼吁取消所有针对缅甸进行的制裁,称希望补选结果有利於稳定.

美国国务卿希拉里克林顿将昂山素季压倒性的胜利称之为"民意的强烈展现".

希拉里表示,美国会放宽部分制裁,其中包括禁止美国企业投资缅甸或向该国提供金融服务的禁令,从而承认该国民主转型正起步.

希拉里周三的声明反映出美国已经向放宽对缅甸的复杂的制裁体系走出了温和的第一步.数十年来,该制裁体系令缅甸一直遭到孤立.

**"就放松制裁做出表态"**

一位不愿具名的美国官员表示,可能放松制裁的行业包括农业、旅游业、电信业和银行业.

日本瑞穗金融集团(8411.T)旗下瑞穗实业银行表示,缅甸不仅资源富饶,而且还拥有一个不断增长的消费者市场,因该国人口达6,000万.

该行还称,其可以通过位於仰光的代表处收集有关缅甸的信息,增强该集团企业为寻求进入或扩大在缅甸业务的客户提供支持的能力.

日本连锁便利店业者Lawson表示,计划今年年底前在仰光开设首家门店.该公司在中国和印尼开设了逾300家门店,并计划将业务扩展到印度和越南.

Lawson发言人Yayoi Sugihara称,该公司认为缅甸具有强劲增长的潜能,"我们希望最早在今年(在此)开设首家门店,然後从此地开始扩展业务."

法国外交部长朱佩表示,缅甸补选後,欧洲应"就放松部分制裁做出表态".

欧盟执委会周一暗示,欧盟各国外长4月23日会晤时或会决定取消针对缅甸的部分制裁措施.

由於制裁封住了西方投资缅甸之路,所以中国就成了缅甸最大的同盟者.中国在该国投资基础设施、水电大坝及油气管道,以满足中国南方地区日渐增加的能源需求.

中国外交部发言人洪磊周四称,中方希望此次补选能够有利於推进缅甸政治和解进程,有利於缅甸国家稳定与发展.

洪磊并表示,中国在有关问题上的立场是一贯的.中方注意到,一些西方国家已经考虑部分将取消针对缅甸的制裁.中方对此表示欢迎,并呼吁各方尽快全面解除对缅甸的制裁.(完)

--编译/审校 田建华/梁睿雪/许娜/侯向明

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