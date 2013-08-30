调查：刺激措施的撤出和供给过剩将给明年油价构成压力

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透8月29日 - 路透调查显示，中东局势动荡被视为是给今年的油价提供了支撑，但供给增加以及预期中的美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债推动美元上涨，将在2014年推低油价。
8月份对30名分析师的访问显示，布兰特原油期货在2013年料平均为每桶107.20美元，低于今年迄今的均价108.02美元。布兰特原油去年平均每桶为111.70美元。
该月度调查还显示，布兰特原油2014年料平均为每桶104.90美元，2015年料平均为102.70美元。
“由于石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家的原油产出均将增加，以及美国逐渐撤出量化宽松政策，故未来几年油价可能下跌，”CRISIL的研究主管Rahul Prithiani说。
GAIN Capital的分析师Chris Tevere表示，如果美联储削减刺激措施给经济成长构成压力，那么这可能进而在2014年打压油价。
多数分析师预计近期中东紧张局势给油价带来的溢价将是短暂的，在今年稍晚会逐渐消退。
“我们认为年底时埃及、伊拉克和利比亚的供给不会中断，”LBBW的分析师Frank Klumpp说。
据此次路透调查结果，美国原油期货今年料平均每桶97.80美元，2014年料平均98.80美元。
调查显示，布兰特原油较美国原油升水在2013年料维持在每桶9.40美元。这低于今年迄今的10.92美元。2014年该升水料平均为6.20美元。(完)
(编译 侯向明； 审校 张涛)
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