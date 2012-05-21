东非将成为全球天然气供应地

加拿大强调北美自由贸易协定谈判必须是三方谈判
路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。
路透伦敦5月20日电（记者 Tom Bergin）---东非除了有壮观的野生动物、大量的土地和美丽的海滩，也拥有大量的天然气。这些来自全球最贫困国家的天然气资源足够改变全球能源流向。
上周公布的发现表明，坦桑尼亚和莫桑比克的天然气资源至少足够供应法国、德国、英国和意大利一年，甚至更长时间。
一些小型开采企业在东非的这些发现导致其股价暴涨，引发并购战，令其他地区的天然气生产商感到不安。
如何利用这些资源改善当地民众的生活条件，而不是加剧腐败或扭曲东非相对多样化的经济，已经被纳入议事日程。
近几年，东非已经成为石油生产地区，尽管在乌干达和肯尼亚等国发现的资源量与西非相比仍较小。
从肯尼亚到莫桑比克的东非印度洋沿岸发现近海天然气资源已经盖过了石油生产的风头。
东非国家经济增速很快，但是天然气需求仍很少，因此大量天然气预计将以液化形式销往全球市场。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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