东非发现大型气田 有望成全球重要供应地

路透伦敦5月16日电（记者 Sarah Young）---西方公司宣布在莫桑比克和坦桑尼亚临近海域新发现大型气田，进一步巩固了东非作为亚洲重要的液化天然气（LNG）供应地区的地位。

意大利石油公司Eni(ENI.MI)周三表示，在其位於莫桑比克近海的区块发现大片新气田；英国天然气集团（BG Group）BG.L和勘探商Ophir Energy (OPHR.L)表示，他们在坦桑尼亚近海的Mzia井获得重大发现。

Eni称，算上在莫桑比克新近的发现，该公司的区块可能蕴藏高达52万亿立方英尺天然气。

Ophir Energy总裁库珀（Nick Cooper）称，“Mzia-1井的成功是坦桑尼亚第一区块LNG枢纽建设的重要一步。”

由於深水钻探技术的进步以及在中东等传统上认为更具勘探潜力的地区遇到的进入问题，近年来，油气公司纷纷奔向东非地区。

油气资源的发现令该地区开发前景更加光明，若部分天然气能够被用於当地，将为该地区能源密集型工业的兴起打下了基础。

分析师表示，在该地区没有业务活动的石油巨头将很快到来，参与开发这里丰富的资源储备，这意味着这里可能会出现更多的并购活动。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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