澳洲竞争机构或将否决澳洲航空与中国东航间的运营协作协议

路透悉尼3月24日 - 澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周二表示，拟否决澳洲航空(QAN.AX)与中国东方航空(600115.SS)运营协作提议。

ACCC在决定草案中称，该计划可能导致“大众利益严重受损”，因其可能增强两家航空公司在悉尼-上海航线上限制运力或提高票价的能力与动力。

ACCC表示，澳洲航空与中国东方航空在悉尼-上海直航服务中占逾80%的份额，而悉尼-上海航线在中国与澳洲间所有直航航线中约占四分之一比重。

“它们是这一航线上主要的两家航空公司，且只有这两家公司每日都能提供航班，所以两家构成竞争约束。拟议中的协议将大大降低两家公司间的竞争，”ACCC董事长Rod Sims在声明中称。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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