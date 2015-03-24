澳洲竞争机构或将否决澳洲航空与中国东航间的运营协作协议

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透悉尼3月24日 - 澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周二表示，拟否决澳洲航空(QAN.AX)与中国东方航空(600115.SS)运营协作提议。
ACCC在决定草案中称，该计划可能导致“大众利益严重受损”，因其可能增强两家航空公司在悉尼-上海航线上限制运力或提高票价的能力与动力。
ACCC表示，澳洲航空与中国东方航空在悉尼-上海直航服务中占逾80%的份额，而悉尼-上海航线在中国与澳洲间所有直航航线中约占四分之一比重。
“它们是这一航线上主要的两家航空公司，且只有这两家公司每日都能提供航班，所以两家构成竞争约束。拟议中的协议将大大降低两家公司间的竞争，”ACCC董事长Rod Sims在声明中称。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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