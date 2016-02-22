经济研究机构认为东亚经济易受打击 但不会有流动性危机

路透新加坡2月19日 - 东盟与中日韩宏观经济研究办公室(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office)主任Yoichi Nemoto周五表示，目前东亚经济不会出现流动性危机，但在某些公司债水平方面确实面临风险。

他说，面对最新一轮投资避险风潮，地区经济体一直表现坚韧。

“东盟与中日韩国家已在应对这种市场震荡方面积累了一定经验，”Nemoto对记者表示。

“迄今为止，各国...已表现出应对这种局面的韧性，”他说。

东盟十加三指的是东南亚国家以及韩国、中国和日本三国。东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)于2011年4月在新加坡成立，是区域内经济监督机构，本月稍早东盟十加三成员国赋予其国际组织的法律地位。

它的新地位使其可以通过提供经济分析等途径，帮助东盟十加三成员国就是否激活规模达2,400亿美元的货币互换机制即清迈倡议多边化协议(CMIM)做出决策。

Nemoto表示，AMRO认为本地区在“非常近的未来”不会面临流动性危机。

该地区货币互换机制最初是在1997-98年亚洲金融危机之后创立的，并在后来得到加强。

AMRO的新地位有助于其加强与国际货币基金组织(IMF)等其他国际组织的合作。

清迈倡议多边化协议(CMIM)安全网由危机解决机制以及危机防范功能构成。虽然有30%的资金无需通过IMF项目来激活，但大量的资金只能与IMF项目一起落实。

Nemoto称，该地区面临着非金融企业债务水平上升等数项风险，并指出部分借款为美元等外币债务。

但他还表示，这主要属于民间债务解决问题，不会直接引发该地区流动性危机。(完)