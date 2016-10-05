调查：东亚股市今年结局料较动荡 但2017年可能好转

路透班加罗尔10月4日 - 路透调查显示，受美国12月升息前景以及中国经济担忧的冲击，东亚股市今年面临动荡的结局。但调查还显示，投资者可以期待2017年得到较好的回报。

中国经济放缓、以及1月人民币贬值为股市定下了坎坷的基调，2016年新兴市场股市的表现一直不均衡。

英国公投脱欧以及美国11月总统大选也影响着资金流动。几名股票分析师称，未来六个月的前景相当不明朗。

由于这些潜在的风险因素或触发资金突然流出新兴市场，预计在2016年底中国上证综合指数.SSEC将收在3,000点，略低于周五收盘时的3,004.70；今年该指数已下跌逾15%。分析师的预估值从2,900到3,240点不等。

今年以来，对于沪综指年底点位的预测不断下调，4月调查时预测为3,300点，7月调查则降到了3,050点。

过去一周进行的调查显示，韩国综合股价指数.KS11和台湾加权股价指数.TWII到今年年底预计也会从当前水准下跌。

“如果美联储今年稍晚升息，关键点在于联储将就未来利率路径提供何种信号。目前市场预计(2017年)不会有很多次升息，但我认为他们可能有点盲目乐观了，”凯投宏观(Capital Economics)的JulianEvans-Pritchard表示。

“若美联储暗示明年的利率路径更加陡峭，则可能推动美元再度走强以及人民币下跌，从而将引发对中国央行可能出手干预的担忧。在过去，这种担忧未给新兴市场带来任何好处。”

美联储主席叶伦上月表示，若美国就业市场继续改善并且不出现新的重大风险，预计今年将升息一次。这种表态让分析师和金融市场预期12月采取行动。

但利率期货走势表明，投资者认为2017年跟进升息一次的可能性仅为四分之一，即便是到9月。而美联储决策层预计的是明年升息两次。

中国经济增长步伐在最近几年稳定放缓，因很多工业领域出现产能过剩，房地产市场价格膨胀，以及全球贸易活动恶化，都阻碍了中国的经济活动。

而且当前正值中国试图转型经济之际，要从出口导向型转向消费型经济。

尽管中国经济开始显露出企稳迹象，但分析师普遍认为经济仍显脆弱，债务沉重仍构成风险。

**2017年转好**

调查显示，2017年对多数东亚股市来说将是表现改善的一年，因发达市场货币政策的不确定性减弱，而且全球经济整体增长势头良好推升投资者的风险意愿。

调查显示，预期中国股市2017年将上涨9%，韩国股市料上升5%。

“韩国股市2017年将扩大涨势，因主要经济体料逐步走强，这将支撑韩国出口，”现代证券分析师Sim Byeong-chan说。

在路透调查对亚洲主要股市的预估中，台湾股市是唯一预计将在明年下滑的市场。

2017年的前景改善并不局限于东亚地区，澳洲、印度和日本股市均料有更好表现。

预计印度股市.BSESN到今年12月底上涨近3%至29,000点，到2017年中进一步涨至30,400点，到2017年底料将涨至32,000点。该指数年内迄今涨幅为8%。

澳洲股市未来15个月料涨6%，到2017年底达到5,800点，受创纪录低位的利率及商品价格回升支撑。

日本股市2016年料下跌，结束“安倍经济学”引发的四年涨势，但分析师预计日经指数.N225到2017年底交投于18,500点，较目前水平上涨逾11%。(完)