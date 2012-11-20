南海问题引发东亚峰会紧张气氛

路透金边11月19日电（记者 Jason Szep/James Pomfret）---日本周一警告称，南海争端或破坏亚洲“和平与稳定”。此前，中国搁置了能够缓解菲律宾和柬埔寨之间紧张局面和分歧的会谈计划。

日本的激烈言论凸显美国总统奥巴马此次出访柬埔寨并参加地区峰会的任务不轻松，奥巴马料敦促中国和东南亚国家解决争端。

日本首相野田佳彦对峰会承办国柬埔寨发出挑战，称会议限制了有关南海问题的讨论。

“野田佳彦首相提出了南海问题，注意到这是国际社会的共同担心的问题，可能对亚太地区的和平与稳定构成直接影响。”日本政府在野田佳彦与东盟十国领导人会谈後发布的声明称。

柬埔寨外交部官员Kao Kim Hourn周日发布声明称，东南亚领导人“已经决定从现在起不会把南海问题国际化”。

菲律宾总统阿基诺三世质疑柬埔寨的声明，称并未达成上述协议，在野田佳彦和东南亚领导人会谈的最後几分钟提出了他的反对意见。

就在柬埔寨总理洪森开始总结此次与野田佳彦的会谈时，阿基诺三世突然举手并迅速插话。

“我们并不认为东盟昨天发布的若干观点是东盟各国的共识。有关记录，并非是我们所理解的。东盟路径不是我们的唯一路径。作为主权国家，我们有权保护自己的国家利益。”菲律宾总统的发言人表示阿基诺三世表述了上述看法。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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