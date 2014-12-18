巴尔干铁路项目是中国促进对欧出口的“快速通道”

塞尔维亚周三表示，预计中国承建的贝尔格莱德-布达佩斯铁路项目将于2015年年中启动。这是中国政府为加快经由巴尔干国家的对欧出口贸易而采取的一项举措。李克强在谈到贝尔格莱德-布达佩斯铁路项目时说，这将在中欧之间建起一条走廊。他说，随着这种快速通道的增多，中欧贸易规模将日益扩大，并相信该铁路项目将在两年内完工。路透