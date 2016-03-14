东航预计上海迪士尼开园将为其带来150万旅客增量--报载

路透上海3月14日 - 中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)总经理马须伦周六在两会期间表示，今年6月开园的上海迪士尼乐园，预计将至少带来300万的航空增量游客，东航预计将拿下其中50%的份额。

中国证券报周一报导并引述他称，东航将加大浦东机场、宁波、温州、南京等本地及周边城市机场的运力投入；同时，东航会围绕迪士尼进行产品设计，在联程产品、“飞机+高铁”联运、“机+酒”产品上都大有可为。

马须伦并透露，东航目前已经与迪士尼(DIS.N)展开了一系列合作，双方具体合作细节将择机对外共同发布。

上海迪士尼度假区将于今年6月16日正式开门迎客，这将是迪士尼在全球营运的第六座迪士尼乐园，也是亚洲第三座、中国大陆第一座迪士尼乐园。

此外，东航今年将开通至少五条洲际航线。马须伦表示，昆明已成为公司国际航线的重要基地之一，东航未来将深入国内二线城市寻求新机会。2020年，东航国际航线运力投入占比将从2015年的35%提升至40%；“十三五”期间，东航预计将保持10%以上的业绩增长。

他并透露，东航正在积极推进国企改革，在集团层面，东航将由目前按照企业法注册的国有独资企业，改为按照公司法注册的有限责任公司，计划引进新的战略投资者，在集团层面实现股权多元化；而在下属单位，将逐步探索引入外部投资者、员工持股计划以及改制单独上市等。他特别指出，希望东航集团能够进入国资委国有资本投资公司试点名单。

在保持国有控股地位不变的前提下，马须伦认为，可以适度降低上市公司的国资持股比例，从此前规定的三大国有航空公司国资持股比例不得低于50%，下调至40%左右，以释放空间吸引投资。(完)