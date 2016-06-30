日本称中国在东海的军事活动增加

路透东京6月30日 （记者 Tim Kelly） - 日本自卫队统合幕僚长河野克俊（Katsutoshi Kawano）周四称，中国在东海的军事活动正在增加，过去三个月日本为应对中国飞机的紧急升空次数几乎增加了一倍。

河野克俊称，日本空军飞机在截至周四的三个月里紧急升空约200架次，去年同期为114架次。下周将宣布该期间的详细数据。

“中国在海上和空中的活动似乎正在增多。”河野克俊在东京的例行记者会表示。

日本担忧，中国在东海活动增加是对日本宣称将支持菲律宾和越南等东南亚国家南海问题诉求的回应。

河野克俊称，日本对中国将如何回应南海仲裁案裁决“非常关切”。该裁决预计将于7月12日出炉。（完）