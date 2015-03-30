光大银行去年净利增8.1% 将设立理财业务独立子公司

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透上海3月30日 - 中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)上周六公告称，该行将全资设立理财业务子公司，该事项须报请监管机构审批，这是国内最早落实分拆业务的上市商业银行。
公告未披露更多细节。光大银行同时公布年报显示，去年该行实现净利288.83亿元人民币，同比增长8.1%；每股收益0.62元。该行拟每股派发股息0.186元。
近期中金公司一份研究报告指一些上市银行有意分拆理财业务并谋求上市，光大银行迅速澄清称，该行正研究将理财业务设立独立子公司，但目前该行没有分拆资产上市的计划。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。