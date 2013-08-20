光大银行称与摩根大通不存在利益输送

针对光大银行选聘摩根大通为H股主承销团成员一事，光大银行负责人表示，光大银行与摩根大通之间的业务属于正常商业合作，是公开透明的，不存在所谓的利益输送问题。据纽约时报周六报导，美当局已开始调查摩根大通是否雇用中国重要官员的子女，以帮助赢得在华业务。图为行人走过一家光大银行支行。路透