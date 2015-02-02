光大证券收购新鸿基金融七成股权 初步代价40.95亿港元

路透香港2月2日 - 香港主要华资券商--新鸿基有限公司周一称，同意向中国光大证券出售旗下经纪及财富管理业务的70%权益，初步代价40.95亿港元。

是次出售的子公司SHKFGL主要透过新鸿基金融在香港、澳门及中国内地从事经纪及财富管理服务，客户包括零售、企业及机构。

新鸿基公司在联交所一份声明中称，光大证券已承诺其将竭尽所能促使SHKFGL上市，或一间实体注册成立，目的为促使SHKFGL任何重大资产或其任何母公司担保企业于买卖协议日期后起计三年内上市。

该公司并称，预期将从是次交易录得收益约28.64亿港元。

于2014年度，SHKFGL除税后溢利1.74亿港元，年末综合资产净值32.65亿港元。2013年度则录得亏损3,850万港元。

新鸿基公司及其股东联合集团、联合地产今天停牌，并将于明天复牌。

配合人民币国际化带来机遇，内地券商纷纷透过新建或并购在香港等地建立分支机构，为扩大海外业务舖路。中国最大券商中信证券继收购里昂证券后，最近又拟收购主要从事杠杆式外汇交易的香港创业板公司昆仑国际金融。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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