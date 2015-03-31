光大证券拟发行至多6.8亿H股 支持境内外业务发展及投资

路透上海3月31日 - 中国大型券商--光大证券(601788.SS)周一晚间公告称，该公司拟发行至多6.8亿H股，并授予簿记管理人不超过1亿股H股的超额配售权，募集资金用于支持公司境内外业务发展及投资。

公告称，公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，发行价格将通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。

光大证券将把募集资金用于资本中介业务、融资融券等新型业务、自营金融产品投资、境内外证券类资产收购及投入、补充营运资金等。

目前中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等四家大陆券商已登陆香港市场，广发证券(000776.SZ)和华泰证券(601688.SS)正推动H股发行计划实施，广发证券近日在香港已开始招股，估计筹资额高至36亿美元。

光大证券还拟发行不超过500亿元人民币的境内债务融资工具，可一次或多次或多期向社会公开发行，期限不超过10年，品种包括包括普通债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。

光大证券同时公布2014年报，去年公司实现净利20.68亿元，同比增长9.05倍，每股收益0.605元。分配预案为每10股派现0.8元。

光大证券周一收报28.21元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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