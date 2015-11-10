光大国际考虑分拆危废处理等绿色环保业务在联交所主板上市

路透香港11月10日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司(0257.HK)周二称，该公司正考虑将包括危废处理等绿色环保业务分拆在联交所主板作独立上市。

据公告，光大国际于9月17日向联交所就可能分拆事宜申请审批，并已获得相关的书面确认，惟该公司尚未向联交所提交上市申请。

光大国际称，“对于是否进行可能分拆上市或何时进行，或其分拆上市交易结构，本公司尚未作出决定。”

光大国际的核心业务分别是环保能源、环保水务以及绿色环保。该公司此前将环保水务以借壳方式在新加坡上市，并将原有的新能源（生物质能源、光伏发电及风力发电）、工业固废和危废处理打包成为绿色环保板块。

据光大国际的财务报表显示，今年上半年绿色环保业务录得收益3.23亿港元，除息税折旧及摊销前溢利（EBITDA）1.51亿港元，在公司整体收益和EBITDA的占比分别为8.6%及8.1%。

光大国际今天收市持平于12.3港元。（完）

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