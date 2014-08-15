版本:
中国
国际财经 | 2014年 8月 15日 星期五 09:15 BJT

EBay就将比特币纳入线上支付平台与供应商进行磋商--报导

路透旧金山8月14日 - 华尔街日报周四报导称，电子商务企业EBay Inc (EBAY.O)的PayPal支付部门与Coinbase等比特币交易供应商就将比特币纳入其线上支付平台Braintree进行了磋商。

该报援引知情人士称，PayPal高层尚未达成一致。一些业内高层对使用一种不受监管货币的风险提出了警告。

eBay发言人Jennifer Hakes称，“我们确实相信比特币将在未来支付中扮演重要角色，但我们还没有什么可宣布的。”(完)

(编译 石冠兰 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐