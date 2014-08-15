EBay就将比特币纳入线上支付平台与供应商进行磋商--报导

独家：巴菲特可能已经对富国银行董事会投了支持票

路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。