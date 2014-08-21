美国个股：EBay正考虑分拆Paypal业务-报导

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透8月21日 - 新闻网站The Information援引消息人士报导称，EBay Inc 正考虑最早在明年分拆PayPal业务。
EBay股价在Nasdaq市场急升5%，报56.08美元。
该网站报导称，EBay在招募PayPal业务首席执行长时告诉该职位的候选人，公司可能分拆PayPal。
Information报导称，尚不清楚eBay决定全部还是部分分拆PayPal业务，以及将会以何种结构来进行。
eBay在今年1月表示，维权投资者Carl Icahn曾要求分拆PayPal。但今年4月放弃了这一要求，称尽管他支持在不远的将来分拆PayPal，但现在还不是时候。
EBay的首席执行官John Donahoe一直表示，PayPal是公司业务不可分割的一部分， 没有分拆的理由。
但部分投资者认为，分拆后，PayPal可以吸引之前处处提防eBay的在线零售商，从而获得更大的发展。
记者未能联系到EBay的相关人士对上述报导置评。
The Information是前华尔街日报技术领域的记者Jessica Lessin于2013年创立的一个网站。(完)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。