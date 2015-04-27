EBay在欧盟反垄断调查中力挺谷歌--金融时报

路透4月27日 - 英国金融时报报道称，EBay(EBAY.O)执行长John Donahoe支持谷歌(Google)(GOOGL.O)在反垄断案中为自己辩护时所提出的论据，称两家公司在网上购物方面是直接的竞争对手。

Donahoe在接受金融时报采访时说，不同区域之间在线商务的壁垒已经被打破。其讲话突显出欧盟起诉谷歌所面临的挑战。

欧盟指控谷歌歪曲网络搜索结果，从而有利于自己的购物服务，以此欺骗消费者和竞争对手。之前欧盟进行了五年的调查，调查结果可能导致修改在线商务的有关规定。

谷歌在一个博客发帖称，该公司极为不赞同欧盟的异议声明，并将寻找理由来说明，其产品促进了竞争且对消费者有利。

由于美国正常上班时间已过，未能联系到EBay和谷歌置评。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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