EBay在欧盟反垄断调查中力挺谷歌--金融时报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月27日 - 英国金融时报报道称，EBay(EBAY.O)执行长John Donahoe支持谷歌(Google)(GOOGL.O)在反垄断案中为自己辩护时所提出的论据，称两家公司在网上购物方面是直接的竞争对手。
Donahoe在接受金融时报采访时说，不同区域之间在线商务的壁垒已经被打破。其讲话突显出欧盟起诉谷歌所面临的挑战。
欧盟指控谷歌歪曲网络搜索结果，从而有利于自己的购物服务，以此欺骗消费者和竞争对手。之前欧盟进行了五年的调查，调查结果可能导致修改在线商务的有关规定。
谷歌在一个博客发帖称，该公司极为不赞同欧盟的异议声明，并将寻找理由来说明，其产品促进了竞争且对消费者有利。
由于美国正常上班时间已过，未能联系到EBay和谷歌置评。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。