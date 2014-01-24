《独家新闻》维权投资者伊坎在eBay持股接近2%，建议分拆PayPal业务

路透1月23日 - 一消息人士周四透露，维权投资者伊坎(Carl Icahn)在电子商务公司eBay 的持股要高于此前的报道，接近2%。

EBay本周表示，伊坎在本月稍早时买入该公司0.82%的股份，并提出非约束性提议，建议分拆PayPal支付业务。EBay市值约为700亿美元。

关于伊坎持股规模的问题，EBay和伊坎的代表均未立即回复路透的置评请求。

伊坎在一次专访中告诉路透，他倾向于分拆而不是直接出售PayPal。“我个人认为可以分拆该业务，不用缴税。然后可能以很高的溢价出售，”伊坎说。

EBay首席执行官John Donahoe周三坚决拒绝了伊坎的提议，称公司维持现状会更好。

EBay并不是伊坎着眼的唯一一家科技公司。这位投资大亨周三表示，仅在过去两周，他又买入5亿美元苹果 股票，这样他在该公司的投资就超过了30亿美元。(完)