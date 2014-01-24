《独家新闻》维权投资者伊坎在eBay持股接近2%，建议分拆PayPal业务

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透1月23日 - 一消息人士周四透露，维权投资者伊坎(Carl Icahn)在电子商务公司eBay 的持股要高于此前的报道，接近2%。
EBay本周表示，伊坎在本月稍早时买入该公司0.82%的股份，并提出非约束性提议，建议分拆PayPal支付业务。EBay市值约为700亿美元。
关于伊坎持股规模的问题，EBay和伊坎的代表均未立即回复路透的置评请求。
伊坎在一次专访中告诉路透，他倾向于分拆而不是直接出售PayPal。“我个人认为可以分拆该业务，不用缴税。然后可能以很高的溢价出售，”伊坎说。
EBay首席执行官John Donahoe周三坚决拒绝了伊坎的提议，称公司维持现状会更好。
EBay并不是伊坎着眼的唯一一家科技公司。这位投资大亨周三表示，仅在过去两周，他又买入5亿美元苹果 股票，这样他在该公司的投资就超过了30亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 隋芬)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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