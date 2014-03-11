美国个股：EBay否决伊坎提名的两名董事人选，并敦促股东投反对票

路透3月10日 - 电子商务企业EBay Inc 周一否决了维权投资者伊坎(Carl Icahn)向董事会提名的两位董事人选，指称这两人不合格，并敦促股东在下次年会上投票反对这两位被提名人。

持有EBay略超2%股权的伊坎数周来一直向eBay施压，要求其分拆PayPal支付业务，伊坎也屡次指责EBay企业监管不利。

伊坎定期提名Icahn Enterprises LP 旗下雇员Daniel Ninivaggi和Jonathan Christodoro进入董事会。

eBay负责企业治理和提名委员会的董事长Richard Schlosberg III表示，董事会考虑这两位被提名人后予以否决，因为“无一人具有相关经验或专业知识。”(完)