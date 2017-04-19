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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 04:21 BJT

美股盘后：EBAY下挫3.4%，此前公布季度业绩和财测

路透4月19日 - EBAY周三在美国股市盘后交易中下挫3.4%，此前该公司公布第一季业绩和财测。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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