美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%

路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。

eBay股价盘后挫跌2.5%至33美元。

总部位于加州圣何塞的eBay持续调整平台，以期吸引更多买家，并增强对亚马逊的竞争力。

eBay令其网站搜索更加简便，提供更多品牌选项，且纳入无品牌产品，以吸引更年轻及更精明的消费者。

公司也增加市场行销费用，在去年假期购物旺季前罕见地推出电视促销活动。

eBay在3月31日止第一季销售及行销成本攀升4.5%至5.62亿美元；而产品研发费用则跳增16.3%至2.78亿美元。

eBay财务长Scott Schenkel在与分析师的电话会议中表示，该公司第二季获利将受到“扩大投资以推动改善用户体验并推广品牌”的影响。

eBay表示，预估第二季经调整后获利为每股0.43-0.45美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.47美元。

然该公司维持先前对全年经调整每股获利1.98-2.03美元的预测不变。

eBay表示，商品交易总额(GMV)--即在其网站平台出售的所有商品总值--第一季增长2.4%，至209.5亿美元。根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师预估为210.6亿美元。

该公司季度净利增至10.4亿美元，或每股盈余0.94美元，上年同期为4.82亿美元或每股盈余0.41美元。

扣除一次性项目，该公司每股获利0.49美元，优于分析师平均预期的0.48美元。