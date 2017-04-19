美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
eBay股价盘后挫跌2.5%至33美元。
总部位于加州圣何塞的eBay持续调整平台，以期吸引更多买家，并增强对亚马逊的竞争力。
eBay令其网站搜索更加简便，提供更多品牌选项，且纳入无品牌产品，以吸引更年轻及更精明的消费者。
公司也增加市场行销费用，在去年假期购物旺季前罕见地推出电视促销活动。
eBay在3月31日止第一季销售及行销成本攀升4.5%至5.62亿美元；而产品研发费用则跳增16.3%至2.78亿美元。
eBay财务长Scott Schenkel在与分析师的电话会议中表示，该公司第二季获利将受到“扩大投资以推动改善用户体验并推广品牌”的影响。
eBay表示，预估第二季经调整后获利为每股0.43-0.45美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.47美元。
然该公司维持先前对全年经调整每股获利1.98-2.03美元的预测不变。
eBay表示，商品交易总额(GMV)--即在其网站平台出售的所有商品总值--第一季增长2.4%，至209.5亿美元。根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师预估为210.6亿美元。
该公司季度净利增至10.4亿美元，或每股盈余0.94美元，上年同期为4.82亿美元或每股盈余0.41美元。
扣除一次性项目，该公司每股获利0.49美元，优于分析师平均预期的0.48美元。
营收增加3.7%至22.2亿美元。分析师平均预估为22.1亿美元。(完) (编译 龚芳/戴素萍 审校 徐文焰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。