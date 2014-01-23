eBay拒绝伊坎有关分拆PayPal提议 公司第四季盈利略优于预期

路透1月22日 -电子商务公司eBay(EBAY.O)周三表示，维权投资人伊坎提出一项不具约束力的提议，希望剥离公司旗下PayPal支付业务，使之成为一个独立企业。

但eBay表示，董事会得出结论，认为还是将PayPal留在公司内更为有利。eBay在2002年以15亿美元收购了Paypal。

“支付是商务的组成部分，作为eBay的旗下业务，Paypal推动全球范围内的支付业务创新，为消费者、商户和股东创造了价值，”eBay在声明中说。

伊坎在本月稍早通过购买股份和衍生品，持有了eBay的0.8%权益，他还提名让他的两名雇员出任eBay董事。

PayPal部门在去年第四季营收上升19%，因更多人使用手机进行购物。PayPal的总支付金额增长25%至1,800亿美元，该指标用于衡量有多少消费者使用PayPal作为交易支付方式。

eBay第四季营收上升13.5%至45.3亿美元。

公司预计2014年营收料介于180亿至185亿美元，根据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师预估为185亿美元。

公司第四季净利为8.5亿美元，合每股盈余0.65美元，高于上年同期的7.51亿美元和0.57美元。扣除特殊项目的每股盈余为0.81美元，较预估高出1美分。

一些分析师认为，PayPal成为一家独立公司，可鼓励其它网上零售商采用其服务，并帮助留住重要的管理人员。

未能立即联络到伊坎对此事置评。

eBay股价一度跳涨12%，该股在盘后交易中上扬7%报54.41美元。

“我预计会出现一番斗争，”BGC Partners分析师Colin Gillis在提到eBay一直以来反对分拆PayPal的立场时这样说道。“原因之一在于，对于商务和支付来说，需要尽可能消除这两种体系之间的摩擦。如果分拆出去，两者之间的摩擦就会增大。”

PalPay起初就是一家独立公司，为风险资本投资者Peter Thiel等科技型创业者在1990年代末创立。

PayPal在新兴的网络支付市场和eBay竞争。但该公司在2002年上市后不久，即被Bay以15亿美元的价格收购。时至今日，PayPal的成长超过了公司的其他部门，在eBay的整体股票市值中占到了很大一部分。

eBay在周三还宣布，已获得授权将增加50亿美元的股票回购。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。