投资大亨伊坎吁eBay分拆PayPal

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约2月24日 - 投资大亨伊坎(Carl Icahn)指控eBay Inc (EBAY.O)执行长John Donahoe未能察觉、甚至是忽略公司董事会的利益冲突，且再次呼吁该公司迅速分拆快速成长的PayPal付款事业。
伊坎周一揭露他持有电子商务巨擘eBay的2.5%股权，他在一封致股东信函中指出，两名长期担任eBay董事的Marc Andreessen及Scott Cook所拥有的事业与eBay直接竞争。
伊坎指出，他在“公司治理方面发现多数失当之处”，同时呼吁Andreessen及Cook辞去董事会职务。伊坎同时呼吁投资人投票支持他所提出的两名董事会候选人。
eBay反过来指控伊坎“毁谤”，并在一份声明中称伊坎“对无懈可击的合格董事成员”发起攻击。尚未能联系到Scott Cook及Marc Andreessen的代表置评。
eBay股价周一收盘上涨3.13%至56.30美元。
Robert W. Baird & Co分析师Colin Sebastian论及伊坎时表示，“若他持续提高持股，且更加积极介入，则他达成目的的可能性将增加。”(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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