eBay创办人回绝伊坎分拆PayPal的要求

路透2月27日 - 电子商务业者eBay(EBAY.O)创办人暨董事长PierreOmidyar回绝了投资大亨有关分拆旗下快速成长的PayPal事业的要求，称PayPal事业留在母公司会比较好。

Omidyar是eBay的最大股东，持股比重达8.37%，他说将PayPal自eBay分拆并不是新的构想，董事会已经评估过此一选项，但决定保留这个事业。

伊坎上周公布持有2.15%的eBay股票，他同时指控长期担任eBay董事的Marc Andreessen及ScottCook拥有与公司利益相冲突的事业。

Omidyar在一份声明中表示，“伊坎先生并未就一个合理的问题进行诚实的讨论，反而选择攻击两名备受敬重且适得其所的董事会成员品格。”

创业投资资本家MarcAndreessen在接受华尔街日报专访时就公司治理做法提出辩护，“如果我是在公开上市公司董事会，且公司有意收购特定领域的业者，而我手中的草创公司又刚好身处这个领域，那我就不会参与协商。”

“这个公司治理的惯例已经行之有年，没有必要多说些什么，”Andreessen向华尔街日报表示。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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