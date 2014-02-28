eBay创办人回绝伊坎分拆PayPal的要求

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透2月27日 - 电子商务业者eBay(EBAY.O)创办人暨董事长PierreOmidyar回绝了投资大亨有关分拆旗下快速成长的PayPal事业的要求，称PayPal事业留在母公司会比较好。
Omidyar是eBay的最大股东，持股比重达8.37%，他说将PayPal自eBay分拆并不是新的构想，董事会已经评估过此一选项，但决定保留这个事业。
伊坎上周公布持有2.15%的eBay股票，他同时指控长期担任eBay董事的Marc Andreessen及ScottCook拥有与公司利益相冲突的事业。
Omidyar在一份声明中表示，“伊坎先生并未就一个合理的问题进行诚实的讨论，反而选择攻击两名备受敬重且适得其所的董事会成员品格。”
创业投资资本家MarcAndreessen在接受华尔街日报专访时就公司治理做法提出辩护，“如果我是在公开上市公司董事会，且公司有意收购特定领域的业者，而我手中的草创公司又刚好身处这个领域，那我就不会参与协商。”
“这个公司治理的惯例已经行之有年，没有必要多说些什么，”Andreessen向华尔街日报表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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