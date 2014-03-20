伊坎敦促eBay以IPO释出PayPal两成股份

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月19日 - 知名维权股东伊坎(CarlIcahn)周三呼吁eBay(EBAY.O)，安排旗下支付系统部门PayPal进行首次公开上市(IPO)，释出20%股份，一改他先前要求完全分拆的诉求。
伊坎1月时敦促eBay将PayPal独立出来，他认为PayPal在eBay旗下，造成价值遭低估。
最近几周，伊坎发出多封公开信，批评eBay执行长John Donahoe、董事会以及公司的企业治理。
在最新一封给股东的公开信中，伊坎表示，只释出PayPal的部分股权，可以保有PayPal独立的好处，同时也维持同时拥有eBay与PayPal的效率。
eBay发表声明，重申eBay与PayPal在同一个事业体之下会更有利，乐于见到伊坎改变立场。
伊坎表示，如果PayPal成为一家公开上市公司，将消除“集团折价”因素，估值应该会高于附属于大公司之下的情况。届时，它的股票也能用于为未来收购行动筹资。
伊坎指出，eBay与PayPal可以建立一个长期商业契约，使eBay不必全资持有PayPal，但能维持双方关系。
伊坎表示，PayPal和eBay各自营运，可以获得拥有独立经营团队的好处。
伊坎重申，PayPal必须独立，才能在行动支付产业竞争。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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