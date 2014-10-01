焦点：eBay听从投资大亨伊坎建议 计划2015年分拆PayPal

图中分别为带有PayPal和eBay标识的旗帜。 REUTERS/Beck Diefenbach

路透9月30日 - 美国电子商务业者eBay(EBAY.O)周二同意明年分拆PayPal，由此让PayPal具备更大的灵活性，能够在飞速演变的支付领域达成交易，目前eBay的传统电商业务出现放缓。

这个意外举动标志着eBay执行长John Donahoe在内的领导阶层态度彻底转变，Donahoe今年早先曾排拒投资大亨伊坎分拆的要求，并花费数月的时间来说服投资人eBay应该保持完整不变。

身为eBay第六大股东的伊坎在4月时终于有所退让。但Donahoe在一次专访时表示，公司内部进行为期六个月的支付产业研究之后，多位董事及高阶主管对于分拆的态度在6月发生转变。

“我们感觉到有一些事况正在改变，”Donahoe表示，“最明显的就是竞争环境的变化速度，而且支付和商务活动正在加速，且未来三至五年将继续如此。”

把PayPal这个成长快速的部门分拆后，新的eBay将“更加专注、更有弹性、更灵活、有更强的能力快速运作，”在2015下半年分拆后将卸任执行长的Donahoe表示。

Donahoe与同样将于明年离职的财务长Bob Swan计划在分拆后，于其中一家或两家公司的董事会任职。EBay将把PayPal分拆出来成为上市公司，股东在这项交易中无需承担税负。

PayPal的下一任执行长将由美国运通(American Express) (AXP.N)前任线上与行动支付业务主管Dan Schulman担任。新eBay则由eBay市场业务总裁暨前任汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)市场部门主管Devin Wenig担任。

EBay在这项宣布后股价跳涨高达8.8%，收盘报56.63美元，劲升7.5。

摆脱成长较慢eBay部门的牵绊，PayPal可以与电子商务的竞争对手建立合作关系，并与Stripe等初创企业以及苹果(AAPL.O)等科技巨擘争夺市场占有率。Stripe有多位PayPal创办人支持，而苹果刚在本月稍早推出自己的移动支付服务。

“一些人不接受PayPal，因为它是eBay的一部分，”Philadelphia Trust Co投资长Richard Sichel表示，该公司管理20亿美元资产并持有eBay股票。“以后(PayPal)的业务会更单纯一些。”

分拆举动凸显出市集业务成长放缓，在部分投资人眼中市集事业可能魅力不再。PayPal是在1990年代末期创立，于2002年公开上市，不久后eBay就以15亿美元将其购入。

“这起交易暗示eBay的市集业务正面临不利趋势，而近期该业务也面临更大的竞争压力，”RBC Capital分析师Mark Mahaney在一份研究报告中指出。

投资人及分析师指出，PayPal未来仍有可能再次成为苹果等试图拓展移动支付事业的科技公司的收购对象，他们并称eBay的市集业务独立之后也有可能成为收购目标。

伊坎在一篇博客文章中表示，“我们乐见eBay董事会及管理阶层对于分拆采取负责任的行动，或许是慢了一些，但早于我们的预期。”

eBay周一时的市值为653.6亿美元。

这次分拆将把占eBay营收比重40%的付款业务，与公司旗下的各个市集和线上拍卖等企业业务切割。

eBay表示，市集及企业业务过去四个季度成长10%，PayPal的营收则是成长19%至72亿美元。

高盛及Allen & Co LLC为eBay的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen and Katz为法律顾问。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦; 审校 郑茵/龚芳)

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