投资大亨伊坎出脱eBay 改为持股分后的PayPal

路透纽约11月16日 - 周一披露的监管文件显示，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在第三季将所持eBay(EBAY.O)股份全部换为同等数量的PayPal(PYPL.O)股份。

美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，伊坎出售所持的4,630万股eBay股票，并报告持有同等数量的PayPal股份。后者在7月中旬完成了从eBay的分拆工作。

伊坎还报告称，第三季期间买进136万股美国国际集团(AIG)(AIG.N)股份，随后公开向该公司施压,要求一分为三。

他在10月末致信AIG执行长Peter Hancock表示，AIG“规模过大，无法取得成功”。

未能联系到伊坎对此置评。(完)