投资大亨伊坎出脱eBay 改为持股分后的PayPal

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月16日 - 周一披露的监管文件显示，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在第三季将所持eBay(EBAY.O)股份全部换为同等数量的PayPal(PYPL.O)股份。
美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，伊坎出售所持的4,630万股eBay股票，并报告持有同等数量的PayPal股份。后者在7月中旬完成了从eBay的分拆工作。
伊坎还报告称，第三季期间买进136万股美国国际集团(AIG)(AIG.N)股份，随后公开向该公司施压,要求一分为三。
他在10月末致信AIG执行长Peter Hancock表示，AIG“规模过大，无法取得成功”。
未能联系到伊坎对此置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。