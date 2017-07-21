美股业绩：eBay预警当前季度获利低于分析师预期，股价盘后下跌

路透7月20日 - eBay周四警告，本季度经调整的获利可能低于分析师预期，因公司继续在市场营销方面投入资金，并调整平台以吸引更多的购物者。消息打压其股价挫跌逾5%。

eBay预测第三季经调整后每股盈余为0.46-0.48美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股盈余0.48美元。

该公司正在大力追赶亚马逊(Amazon.com)等主要竞争对手，推出了三天送货保证并改善网站用户体验。eBay斥资数以百万计美元用于市场营销，致力于实现独特化经营，避免流于一般化的商品销售。

“我们的重心持续放在改善客户体验，必要时会毫不犹豫地以短期业绩来交换，”eBay执行长Devin Wenig在分析师电话会议上表示。

eBay商品交易总额(GMV)--即在其网站平台出售的所有商品总值--第二季增至214.7亿美元。根据数据和分析公司FactSet，分析师预估为214.6亿美元。

第二季营收增长4.4%至23.3亿美元，高于分析师预估的23.1亿美元。扣除一次性项目，eBay每股获利0.45美元，符合预估。

“业绩和财测表明，今年表现‘处于正轨’，”Baird Equity Research分析师Colin Sebastian在研究报告中称。“eBay交易量缓慢增长的情况不太可能‘很快改观’。”

营销成本增加2.4%至6.37亿美元，给第二季业绩造成拖累。

eBay股价盘后大跌5.2%至35.23美元，但今年迄今累计上涨约25%。

此外，eBay还宣布了30亿美元的股票回购计划。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 郑茵/孙茉莉)